Aksaray'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kahve İçerken Yakalandı

Aksaray'da ön plakası bulunmayan aracıyla jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan genç sürücü, polis ekiplerince kahve içerken yakalandı. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına küfreden sürücü, "Seni arka cebimden çıkartırım" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Aksaray-Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda uygulama yapan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray istikametine seyreden ve ön plakası bulunmayan otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başlarken, jandarma ekipleri kaçan sürücüyü Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine Aksaray jandarma ekipleri, Taşpınar mevkiinde tedbir alarak kaçan aracı bekledi. Bir süre sonra aracın görünmesi üzerine ekipler 'dur' ihtarında bulundu. Jandarma ekiplerinin de 'dur' ihtarına uymayan sürücü şehir merkezi istikametine hızla kaçışını sürdürürken, ekipler aracın peşine düştü. Arka plakası 59 AKE 001 olduğu belirlenen araç şehir merkezine girince jandarma ekipleri durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Konya ve Aksaray jandarma ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü için Aksaray emniyeti alarma geçti. Karayolu ve şehir merkezi dahil tüm kavşaklar tutuldu. Yapılan araştırmalarda kaçan Mahmut K. (23) isimli sürücü, şehir merkezinde bir kahvecide kahve içerken polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri araç ve sürücü üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ön plakası bulunmamaktan ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan cezai işlem uyguladı. 5 bin 900 lira ceza kesilen sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Seni arka cebimden çıkartırım" dedi. Gazetecilere küfredip saldırmak isteyen sürücü, polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı. İşlemlerinin ardından sürücü serbest bırakılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin de işlem yaptığı öğrenildi. - AKSARAY