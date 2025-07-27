Aksaray'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Aksaray'da 'Dur' İhtarına Uymayan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı
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Aksaray'da polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan ve 'dur' ihtarını dinlemeyen motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından tutuklandı.

Aksaray'da uygulama yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp polis memuruna çarparak yaralayan ve kendisi de yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, genel asayiş ve trafik kontrolü sırasında F.C.K. (17) adlı motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızlanarak kaçmaya başladı. Motosiklet, bu sırada polis memuru Yusuf Ç.'ye (52) de çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan polis memuru Yusuf Ç. ve motordan düşen sürücü yaralandı. Kontrol noktasına sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru ve motosiklet sürücüsü, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından bugün taburcu edilen motosiklet sürücüsü polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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