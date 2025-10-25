Aksaray'da Dükkan Baskını: 4 Gözaltı

Aksaray'da eşine küfrettiğini iddia ettiği esnafın dükkanını sopalarla basıp saldıran 2 kişi önce polise zorluk çıkardı, sonra gazetecilere saldırdı. Polise direnen şahıslar güçlükle etkisiz hale getirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde esnaflık yapan adamın dükkanını, "Eşime küfretmişsin" diyerek ellerinde sopalarla basan 2 şahıs dükkanda maddi hasara yol açarken, sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bu sırada tartışma kavgaya dönüşünce taraflar arasında arbede yaşandı. Kısa sürede olay mahalline gelen asayiş ekipleri kavgaya müdahale ederken, ısrarla birbirlerine saldıran şahıslara biber gazlı müdahalede bulunuldu. Ardından şahıslar gözaltına alınmak istenirken polise direnişlerini sürdürdü. Şahıslardan biri polis aracına bindirilirken, diğeri bindirilmek üzereyken basın mensuplarına saldırmak istedi. Polisin müdahalesiyle saldırı önlenirken, şahıslar biri basın mensuplarına küfürler yağdırdı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY