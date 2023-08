Aksaray'da düğün konvoyunda drift yapan sürücü kameralara yansıdı

Düğün konvoyundaki trafik magandasının drift attığı anlar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da düğün konvoyunda drift atan sürücü kameralara yansırken, drift görüntüleri düğün fotoğrafçıları tarafından dron ile de görüntülendi.

Düğün konvoylarındaki maganda tehlikesinin ardı arkası kesilmezken, Aksaray'da kameralara yansıyan ve özel fotoğrafçılar tarafından dron ile de görüntülenen drift görüntüsü herkesin yüreğini ağza getirdi. "3 pedal" olarak adlandırılan drift yapan sürücü, düğün konvoyunun önüne geçerek 2 ayağıyla 3 pedala birden basıp patinaj çektirerek lastiklerini yaktı. Yol dumanlar içinde kalırken özel düğün fotoğrafçıları tarafından hem aktüel hem de dron ile bu anlar an be an kaydedildi. Drift yapan sürücü bu görüntüleri sosyal medya hesabında da yayınladı.