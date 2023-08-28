Aksaray'da düğün konvoyunda drift atan sürücü kameraya yansıdı

Aksaray'da düğün konvoyunda lüks aracı ile daire çizerek drift atan sürücü, hem kendi hem de diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayarak görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Aksaray'da düğün konvoyunda lüks aracı ile daire çizerek drift atan sürücü kameraya yansıdı. Hem kendi hem de diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayarak drift atan sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabında "Selamün aleyküm 20.300 TL" notuyla paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 95. Caddede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının düğün konvoyuna 68 ES 740 plakalı lüks aracıyla plakalarını kapatarak katılan M.İ., 95. Caddeye geldiğinde trafiğe açık ve hem önünde hem de arkasında araçların bulunduğu caddede herkesin canını hiçe sayarak drift atmaya başladı. Yolda daire çizerek drift atan trafik magandasının dakikalarca attığı drift konvoyda bulunan bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü alan sürücü M.İ. drift görüntüsünü kendi sosyal medya hesabından "Selamün aleyküm 20.300 TL" notuyla paylaştı. - AKSARAY