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Aksaray'da Düğün Hazırlığındaki Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Aksaray'da Düğün Hazırlığındaki Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı
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Aksaray'da düğün hazırlığı yapan genç kızın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, 4 gün olay yerinden kaçan sürücü jandarmaya teslim oldu ve tutuklandı.

Aksaray'da düğün hazırlığındaki genç kızın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçtıktan 4 günden sonra jandarmaya teslim olan sürücü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaza, 7 Mart'ta Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresi Aksaray istikametinde yaşanmış, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.D. idaresindeki 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil, Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) yönetimindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan ve düğün hazırlığı yapan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, genç kızın nişanlısı olan sürücü S.Ş. ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliği dün tespit edilirken, M.D. isimli sürücü gece yarısı avukatıyla birlikte Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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