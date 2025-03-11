Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Aksaray'da Düğün Hazırlığındaki Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Düğün Hazırlığındaki Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 20 yaşındaki Medine Şahin yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü, 4 gün sonra avukatıyla jandarmaya teslim oldu.

Aksaray'da bir otomobilin önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu düğün hazırlığındaki genç kızın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan sürücü aradan geçen 4 günden sonra avukatıyla birlikte jandarmaya teslim oldu.

Kaza, 7 Mart tarihi gece yarısı Aksaray - Ankara Kara yolunun 15. kilometresi Aksaray istikametinde yaşanmış, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.D. idaresindeki 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) yönetimindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, genç kızın nişanlısı olan sürücü S.Ş. ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün kimliği dün tespit edilirken, M.D. isimli sürücü gece yarısı avukatıyla birlikte Aksaray Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.D. adliyeye sevk edilirken, mahkeme süreci halen devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
img

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
img

12 yıl sonra sil baştan! iPhone'larda bildiğiniz her şey değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.