Aksaray'da Düğün Hazırlığındaki Genç Kız Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Aksaray'da bir otomobilin önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu düğün hazırlığındaki genç kızın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan sürücünün kimliği belirlendi. Polis ve jandarma sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaza, 7 Mart tarihi gece yarısı Aksaray - Ankara Kara yolunun 15. kilometresi Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.D. idaresindeki 66 DC 611 plakalı Skoda marka otomobil Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) yönetimindeki 14 BG 661 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil Ankara istikametine dönüp refüj bariyerlerine çarpıp durabildi. Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, genç kızın nişanlısı olan sürücü S.Ş. ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün kimliği belirlendi.

Kazanın ardından önündeki otomobile arkadan çarparak genç bir kızın ölümüne neden olan M.D. isimli sürücü kaza yerinden yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. İlk etapta kim olduğu belirlenemeyen sürücünün olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kimliği tespit edildi. Sürücünün M.D. isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halen firar olan sürücünün peşine düşerken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Genç kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kaza sonrası olay yerinde can veren genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen genç kızın cenazesi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Çiftevi köyüne götürüldü. Burada köy caminde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Medine Şahin'in düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilirken, nişanlısı S.Ş. genç kızın tabutu başından ayrılmadı. - AKSARAY