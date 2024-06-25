Aksaray'da Düğün Alanında Lastik Yakana Cezai İşlem

Aksaray'da açık havada yapılan düğün alanında otomobilin hem gaz pedalına hem de fren pedalına aynı anda basarak lastikleri yakan ve vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülenen magandaya bin 400 TL ceza kesilerek ehliyetine 30 ceza puanı verildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray'ın Taspazar Mahallesinde yapılan bir düğün merasiminde yaşandı. Sokakta yapılan düğün merasimine katılan K.Ü. isimli sürücü 06 FE 320 plakalı otomobiliyle sokak ortasında aracının hem gaz hem de fren pedalına aynı anda basarak lastiklerini yaktı. Araç önünde ve arkasında onlarca insan olmasına rağmen herkesi tehlikeye atarak lastik yakan o sürücü vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokağın adeta dumana büründüğü o anlarda aracın aniden hareket etmesi an meselesiyken araç içindeki sürücünün rahat tavırları da dikkat çekti. Araç plakalarını kapatıp lastik yakan sürücü araç çevresindeki birçok vatandaş tarafından yaptığı marifetmiş gibi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılırken Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araç sürücüsüne bin 400 TL ceza keserek ehliyetine 30 ceza puanı verdi. - AKSARAY