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Aksaray'da Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza

Aksaray'da Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza
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Aksaray'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi. Sürücü, polis aracını fark etmeden drift yaptıktan sonra yakalandı ve hafif bir şekilde durumu kabullenerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aksaray'da farkında olmadan polis aracının önünde drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesilirken, sürücü çekici üzerindeki aracıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olay, Latif Emekli Caddesi Kurtuluş Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1986 model 35 AN 6395 plakalı klasik aracıyla seyreden İ.G. (20), yolda el frenini çekerek drift atmaya başladı. Arkasında seyreden sivil polis aracını fark etmeden drift atıp seyreden sürücü çok geçmeden polis ekiplerince durduruldu. Araçtan indirilen sürücü alkol ve kimlik kontrolünden geçirilirken herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri sürücüye drift atmaktan 46 bin 392 lira ceza kesti. Araç trafikten men edilerek otoparka çektirilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından sürücü çekicinin yanına geçerek aracıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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