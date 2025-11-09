Haberler

Aksaray'da Drift Atan Sürücü Polisten Kaçtı

Aksaray'da Drift Atan Sürücü Polisten Kaçtı
Güncelleme:
Aksaray'da drift atan bir sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak önce aracıyla, ardından yaya olarak kaçtı. Sürücü kayıplara karıştı, ancak aracına toplam 54 bin 879 lira ceza kesildi.

Aksaray'da drift atarken polis ekiplerince fark edilen sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp önce araçla, sonra da yaya olarak kaçtı. Kayıplara karışan sürücünün kullandığı araç plakasına 54 bin 879 lira ceza kesildi.

Olay gece yarısı eski sanayi sitesi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi'nde drift atan bir aracı gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 06 EAE 233 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin ihtarına uymayıp kaçarken, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bir süre yaşanan kovalamaca da kaçamayacağını anlayan sürücü Tacin Mahallesi 1804 Sokak üzerinde aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Sürücü kayıplara karışırken trafik ekipleri araç plakasına 'dur' ihtarına uymamak, drift atmak gibi çeşitli maddelerden toplam 54 bin 879 lira ceza yazdı. Trafikten men edilen araç olay yerine çağırılan çekici marifetiyle otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
