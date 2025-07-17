Aksaray'da Down Sendromlu Çocuk Balkonundan Düştü

Aksaray'da balkonda oyun oynayan down sendromlu küçük çocuk, tırmandığı balkon demirinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sofular Mahallesi 1102 Sokak'ta bulunan Altınok apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2. katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 6 yaşındaki down sendromlu E.B. isimli kız çocuğu, iddiaya göre oynarken balkon demirlerine tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, balkondan asfalt zemine düştü. Kanlar içindeki çocuğun düştüğünü fark eden sokaktaki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı. - AKSARAY