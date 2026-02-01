Haberler

Aksaray'da doğal gaz patlaması: 1'i ağır 2 yaralı

Aksaray'da bir binada doğal gaz borusuna kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda, duvarlar yıkılırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da bir binada doğal gaz borusuna kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. Binanın duvarlarının yıkıldığı patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Meydan Mahallesi 966. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki ardiyede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairesine gaz gelmeyen Demirel B. (56) durumu doğalgaz yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen doğal gaz yetkilileri tesisatta inceleme yaparak, doğal gaz borularına kaynak yapılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Demirel B., Bahtiyar K. (53) isimli kaynakçıyı arayarak çağırdı. Tesisat tamiri için apartmanın ardiyesine giren kaynakçı, buradaki doğal gaz borusuna kaynak yapmak için çalışma başlattı. Kaynakçının kaynak makinesini boruya temas ettirmesiyle birlikte apartmanda büyük bir patlama yaşandı. Patlamada savrulan ev sahibi ve kaynakçı yaralanırken, apartmandaki daire duvarlarının yıkıldığı patlamada ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ev sahibi ve kaynakçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kaynakçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ev sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve AFAD ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

