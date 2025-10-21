Aksaray'da Direğe Çarpan Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Aksaray'da 10 gün önce direğe çarparak ağır yaralanan 24 yaşındaki sürücü Alperen Çetinkaya, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Kaza sonucunda 3 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da 10 gün önce otomobiliyle direğe çarparak ağır yaralanan genç sürücü 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Ekim tarihinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 33 plakalı otomobiliyle şehir merkezi istikametine seyreden 24 yaşındaki Alperen Çetinkaya, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı, ardından savrularak takla attı. Kazada genç sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan M.M.Y. (21) ve M.O.C. (23) olmak üzere 3 kişi ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücüsü Alperen Çetinkaya 10 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
