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Aksaray'da Define Arayan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Define Arayan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kaçak kazı yaparak define arayan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından tünel içinde suçüstü yakalandı. Operasyon esnasında ele geçirilen malzemelerle birlikte şahıslar gözaltına alındı.

Aksaray'da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçak kazı yapan şahıslara yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsın kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Eskil ve Eşmekaya Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen bölgeyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, defineciler tünel içindeyken operasyon için düğmeye bastı. Arazide gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs kaçak kazı yaparken kazdıkları tünel içinde suçüstü yakalandı. Şahıslar jandarma ekiplerince tünelden çıkarılarak gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 2 adet kürek, 1 adet merdiven, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve birçok muhtelif malzemeler ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken Eskil Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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