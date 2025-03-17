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Aksaray'da Define Ararken Suçüstü Yakalandılar

Aksaray'da Define Ararken Suçüstü Yakalandılar
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Aksaray'da jandarma, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi ve şahıslar gözaltına alındı.

Aksaray'da define bulmak için kaçak kazı yapan 5 kişi jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Altınkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Altınkaya köyünde 5 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler savcılık koordinesinde harekete geçerek köy ve çevresinde isim ve adresleri belirlenen 5 şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte yeterli delile ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken olay yerinde yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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