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Aksaray'da Damadını Silahla Vurup Öldüren Kayınpeder Gözaltına Alındı

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Aksaray'da yaşanan olayda, bir tartışma sonucunda damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da damadını silahla vurup öldüren kayınpeder gözaltına alındığı oğluyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezde ikamet eden Akif Bozdemir (29), bir süre önce eşi Ş.B. (31) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ş.B. evi terk edip, babası A.T.'nin evine gitti. Akif Bozdemir, evi terk eden eşini almak için dün akşam saatlerinde kayınpederi A.T.'nin (55) Sultanhanı ilçesindeki evine gitti. Damat ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. A.T., evinde bulunan tabancayla damadına ateş açtı. 3 mermi isabet eden Akif Bozdemir, kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan A.T. ve oğlu G.T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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