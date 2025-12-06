Haberler

Aksaray'ın tüm kavşaklarında dilenci çocuk tehlikesi
Güncelleme:
Aksaray'da özellikle trafik ışıklarında para dilenen çocuklar, hem sürücüler hem de kendileri için tehlike oluşturuyor. 7 ila 13 yaş arasındaki çocuklar, mendil ve su satarak araçlardan para talep ediyor. Bu durum, trafikte kazalara davetiye çıkarırken, sürücüler de bu durumdan rahatsızlık duyuyor.

Aksaray'ın hemen her ışıklı kavşağında duran yaşı küçük çocuklar mendil veya su satma bahanesiyle sürücü ve yolculardan para dilenirken, trafikte de tehlikeye neden oluyor.

Aksaray'da son zamanlarda oldukça artan çocuk dilenciler, kentin hemen her yerinde insanların karşısına çıkıyor. Özellikle şehrin trafik ışığı bulunan kavşaklarında duran ve yaşları 7 ile 13 arasında değişen çocuklar, ellerinde aldıkları mendil ve küçük su ile kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte araçların başına giderek satış bahanesiyle insanlardan para istiyor. Kimi vatandaş çocuklara üzülüp para verirken, kimileri de çocukları araçtan uzaklaştırmaya çalışıyor. Özellikle havanın kararmasıyla trafik ışıklarında beliren çocuklar aniden yola çıkma ve koşmalarıyla da trafiği tehlikeye düşürüyor. Meydana gelebilecek bir kaza kaçınılmaz olurken, araç sürücüleri de çocuklardan rahatsız. Bazı araç sürücüleri, çocuklara para verilmediğinde çocukların küfrettiğini belirtiyor. Çocuklar saatlerce birçok kavşakta bekleyerek aynı taktikte insanlarda para talep ederken, gece saat 01.00'den sonra 3 tekerli kağıt toplayıcılarının aracına binerek kayıplara karışıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
