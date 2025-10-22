Aksaray'da Çığlıklar Polisi Alarma Geçirdi

Aksaray'da bir apartmandan yükselen çığlıklar polisi alarma geçirdi. Olayın iki kardeşin kavgasından kaynaklandığı belirlendi.

Olay, Taşpazar Mahallesi 845. Sokaktaki Özçelik Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5'inci katından yükselen kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler apartmanı didik didik aradı. Tüm katlardaki daireleri bir bir arayan polis ekipleri bir süre sonra çıktığı son katta ebeveynleri evde olmayan yaşı küçük kız çocuğu ile erkek kardeşinin kavga ettiğini, kız çocuğunun çığlık attığını tespit etti. Polis, kardeşlerle konuşarak durumu yatıştırdı. Herhangi bir şikayet ya da olumsuzluk yaşanmazken, polis ekipleri tutanak karşılığı olay yerinden normale döndü. - AKSARAY