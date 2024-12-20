Aksaray'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
26 ayrı suç kaydı bulunan ve 9 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi T.T., Aksaray'da yapılan polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine geri gönderildi.
Aksaray'da 26 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık suçu başta olmak üzere toplam 26 suç kaydı bulunan, 9 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi T.T.'nin (31) saklandığı yeri tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan firari şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AKSARAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa