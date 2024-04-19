Aksaray'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Aksaray'da cezaevi firarisi olan ve "Kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, suç ve suçlulara geçit vermemek adına aranan şahısların yakalanması çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri "Cezaevi firarisi, kasten öldürme, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahsın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen istihbarat ve Alayhanı Jandarma Karakol ekipleri bir süre yapılan çalışma sonrası şahsın Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde bir ikamette saklandığını tespit etti. Şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY