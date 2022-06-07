Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi - Haberler

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Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi

Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması adına Çevik Kuvvet ekipleri kent meydanında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması adına Çevik Kuvvet ekipleri kent meydanında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven ortamlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasını önlemek ve asayişin korunması adına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde görev alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaya devriyelerini devam ettiriyor. Kent meydanında hal ve hareketlerinden şüphelendikleri şahısları tek tek durduran Çevik Kuvvet ekipleri ilk olarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor. GBT sorgusunun ardından vatandaşlarla sohbet eden ekipler, şehirdeki olumsuz davranışlar hakkında bilgi alarak uyarılarda bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde başlatılan denetim faaliyetleri gün boyunca devam ediyor. Denetimler çerçevede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların müracaatları 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü noktasında takip ediliyor.

Denetimlerden, huzur ve güven ortamından memnun olduğunu dile getiren Çetin Çevik (42), "Polislerimizden Allah razı olsun. Bizim güvenliğimizi sağlıyor, 7/24 çalışıyorlar. Yani her türlü güvenliğimiz onların elinde, hepsine teşekkür ederim. Güvenliğimiz için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tüm olumsuzluklara karşı her zaman yanımızda oluyorlar. Polislerimizden Allah bin kere razı olsun. Ayaklarına taş değmesin" diye konuştu. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray 3. Sayfa Haberler

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