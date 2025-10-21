Aksaray'da Cenaze Konvoyuna Saldırı: 4 Yaralı, 7 Gözaltı

Aksaray'da polis cenazesinin defni sonrası konvoydaki araçlara yapılan ve 4 kişinin yaralandığı saldırının trafikte yol vermeme meselesi yüzünden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Aksaray-Adana Kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de intihar eden polis memuru Ahmet Derin'in cenazesi defnedilmek üzere Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Defin işlemlerinin ardından yaklaşık 15 araçlık konvoy şehir merkezine dönerken bir başka araç sürücüsüyle yol vermeme tartışması yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle 4 ayrı araçtan inen Emre Ç., Recep Ç., Musa Umeyr Ç. ve yakınları, konvoyda bulunan araç sürücüsü ve yakınları olan Enes D., Enes G., Burak Emir D. ve Baki D. isimli şahıslara saldırdı. Sopa ve taşlarla hem araçlara hem de ölen polis memurunun yakınlarına saldıran şahısların darp etme anları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay sonrası saldırganlar araçlarına binerek şehir merkezine doğru kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, 2 taraftan da olaya karışan Emre Ç., Recep Ç., Musa Umeyr Ç., Enes D., Enes G., Burak Emir D. ve Baki D. isimli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının trafikte yol vermeme meselesinden çıktığı belirlenirken, 7 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor. - AKSARAY