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Aksaray'da Celbi Hürriyetinden Yoksun Kılan Aile Üyeleri Yakalandı

Aksaray'da Celbi Hürriyetinden Yoksun Kılan Aile Üyeleri Yakalandı
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Aksaray'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve her biri hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aynı aileden 5 kişi yakalandı.

Aksaray'da toplu olarak "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve her biri hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan aynı aileden 2'si kadın 5 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın Eskil ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve her biri hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aynı aileden M.G., İ.G., V.G., R.G. ve M.G.'nin peşine düştü. Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iz süren jandarma ekipleri çok geçmeden şahısların saklandığı evi tespit etti. Eve yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri aranan 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere Eskil İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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