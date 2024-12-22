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Aksaray'da Canlı Tehlike: Kaldırım Üzerinden Eşya Taşıyan Asansör

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Aksaray'da bir nakliyat şirketi, kaldırım ve cadde üzerinden apartmana asansörle eşya taşırken güvenlik önlemleri almadan büyük bir tehlikeye yol açtı. Olay, polis müdahalesi ile durdurulup, nakliyecilere ceza kesildi.

Aksaray'da trafik ve yaya güvenliğini hiçe sayan görüntüler kamerada

Cadde ve kaldırım üzerinden apartmana köprü gibi asansör uzatan nakliyeciler yürekleri ağza getirdi

AKSARAY - Aksaray'da taşıyacakları evin bulunduğu tek şeritli caddenin karşısına mobil eşya taşıma asansörü kuran nakliye şirketi, yolda adeta köprü vaziyeti gören asansörle araç ve yaya trafiğine açık yolda herkesin canını hiçe sayarak eşya taşıdı.

Olay Aksaray'ın en işlek caddelerinden biri olan ve şehrin merkezinde bulunan Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında ev taşınması yapılması üzerine asansörle eşya taşımak isteyen nakliye şirketi, apartmanın karşısındaki kaldırım ve yıkıntı üzerine kamyonet üzerinde bulunan mobil eşya taşıma asansörünü kurdu. Tekerleri bile havada kalan kamyonetin üzerindeki asansörü hiç bir güvenlik önlemi almadan cadde ve kaldırımın üzerinden geçirerek adeta köprü vaziyetiyle binanın balkonuna kaldıran taşımacılar, hem yaya hem de araç trafiğine açık olan yolda herkesin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Koruma sepeti bile olmayan asansörden muhtemel bir eşya düşmesi, muhtemel asansörün boşalmasıyla büyük bir facianın yaşanabileceği olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kaldırımda yürüyen insanların ve caddede seyreden araçların üzerinden geçen asansörle eşya taşıyan nakliyeciler, bir vatandaş tarafından polise şikayet edildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yolda güvenlik önlemi alıp taşıma işini durdurdu. Polis ekipleri tarafından asansör hemen indirilirken, yetkili 2 ayrı şahsa 690'ar liradan toplam bin 380 lira idari para cezası kesildi.

Aksaray'da Canlı Tehlike: Kaldırım Üzerinden Eşya Taşıyan Asansör
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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