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Aksaray'da Çakar Lamba Taktığı İçin Sürücüye 161 Bin Lira Ceza

Aksaray'da Çakar Lamba Taktığı İçin Sürücüye 161 Bin Lira Ceza
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Aksaray'da polis tarafından durdurulan bir arazi aracında çakar lamba tespit edildi. Sürücüye 161 bin 651 lira ceza kesilirken, araç 30 gün trafikten men edildi.

Aksaray'da arazi aracına taktırdığı çakar lambalarla trafikte polise yakalanan sürücüye 161 bin 651 lira ceza kesilirken, araç 30 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da trafik düzeninin sağlanması, meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla uygulama ve denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir arazi aracını durdurdu. Sürücünün ehliyet ve ruhsatı kontrol edilirken, araçta inceleme yapan trafik ekipleri araç önünde çakar lamba olduğunu tespit etti. Araç içinde de inceleme yapan ekipler, çakar lambaların yanma düzeneğini buldu. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücüye 161 bin 651 lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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