MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Zelenskiy, Putin'in Belarus'u savaşa çekeceği iddiasında bulundu

Zelenskiy açık açık ülke ismi verdi! "Putin onları da savaşa çekecek"

Aksaray'da Buzlu Yolda Kayan Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Aksaray'da Buzlu Yolda Kayan Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Adana karayolunda buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da buzlanan karayolunda kayan tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden H.B. yönetimindeki 68 ADV 364 plakalı tır yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazayı gören diğer araç sürücülerin 112 acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ambulans içinde ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
img

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
img

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 14 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 14 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.