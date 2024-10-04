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Aksaray'da Büyükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı

Aksaray'da Büyükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı
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Aksaray'da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli, polisin takibi ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, ihbarlar üzerine geniş çaplı bir araştırma başlatarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Aksaray'da büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli polisin ısrarlı takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emniyete yapılan 2 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarıyla yola çıkan ekipler kısa sürede 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. E.E. (43) ve İ.K. (27) isimli şahısların peşine düşen polis şahısları Yavuz Sultan Selim Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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