Aksaray'da bunalıma giren kadın kendini eve kilitledi

Aksaray'da eşiyle tartıştıktan sonra bunalıma giren kadın kendini eve kilitledi. Eşine evin kapısını açmayan kadına; çilingir yardımıyla kapı açılarak ulaşıldı.

Olay, Taşapazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan D.S. (35) isimli kadın, kendini eve kilitledi. Eşinin eve gelmesi üzerine kapıyı açmayan kadın eşini endişelendirirken, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun süre kapıyı açması için ikna edilmeye çalışılan kadın, kapıyı açmayınca olay yerine çilingirci çağrıldı. Çilingir marifeti ile açılan kapıdan sonra kadına ulaşılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY