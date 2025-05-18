Tabancayla yaralanmış halde bulunan kadın kendini vurmuş

Tabancayla yaralanmış halde bulunan kadın kendini vurmuş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir parkta tabancayla vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki kadının, babasının silahıyla kendini vurduğu belirlendi. Eşiyle tartıştığı için bunalıma girdiği tespit edilen kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aksaray'da parkta tabancayla vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki kadının, babasının silahıyla kendini vurduğu belirlendi.
Olay, 16 Mayıs 2025 tarihinde Tacin Mahallesi'nde bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Ali Özdil (38) isimli bir vatandaş, duyduğu silah sesi ve yardım çığlığının geldiği yöne gittiğinde bir kadını bacağından tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. F.Ö. adlı yaralı kadının, tabancayla kendini vurduğu ortaya çıktı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda F.Ö.'nün (28) babasının silahını alarak evden çıktığı, geldiği parkta eşiyle tartıştığı için bunalıma girdiği ve kendini vurduğu tespit edildi. Yaralı kadının tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret

PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.