Aksaray'da Boşanma Sürecindeki Eş Kızının Aracının Camını Kırdı

Aksaray'da avukatının yanından çıkan kadının aracının camı, boşanma aşamasındaki kocası tarafından yumrukla kırıldı. Korkan kadın KADES üzerinden yardım isterken, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kadının şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 830. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.B. isimli kadın, kız kardeşi ile birlikte boşanma aşamasındaki eşiyle ilgili görüşmek üzere iş hanında bulunan avukatının ofisine geldi. Avukatla yapılan görüşmenin ardından yine kız kardeşiyle iş hanından çıkan N.B., eve gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada aracın önüne geçen N.B.'nin boşanma aşamasındaki kocası S.B., konuşmak istediğini belirterek kadına araçtan inmesini söyledi. Araçtan inmeyerek kapıları kilitleyen kadın kaçmak istediği sırada adam aracın kapı camına yumruk atarak kırdı. Korkan N.B. ve kız kardeşi ise hemen telefonlarından KADES uygulamasının acil butonuna bastı. İhbarın İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine düşmesiyle olay yerine ivedilikle polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, kadını alarak polis aracına bindirdi. Ardından S.B. ile görüşen polis adamı sakinleştirirken, kadının şikayetçi olması üzerine S.B. gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Kadın ve boşanma aşamasındaki eşi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AKSARAY