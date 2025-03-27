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Aksaray'da Bonzai ile Yakalanan İki Şahıs Tutuklandı

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Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyon neticesinde bonzai maddesiyle yakalanan iki şahıs, adli makamlarca tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısların bulundukları bağ evine gerçekleştirildi.

Aksaray'da bonzai ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 2 şahsı bonzai maddesiyle birlikte yakalarken, şahıslar adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir bağ evine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kimlikleri belirlenen 2 şahıs ve bulundukları bağ evine yönelik takip başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda S.A. ve K.İ. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 457 gram sentetik cannobinoid bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. ve K.İ. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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