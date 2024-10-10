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Aksaray'da Bisikletli Çocuk Trafik Kazasında Yaralandı

Aksaray'da Bisikletli Çocuk Trafik Kazasında Yaralandı
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Aksaray'da hafif ticari araç ile bisikletin çarpışması sonucu 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Aksaray'da hafif ticari araç ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 7065 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre bisikletiyle seyreden R.E.Ö. (12) kavşağa geldiğinde Ç.E. (27) idaresindeki 68 ACE 872 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler 3-sayfa aksaray trafik Sağlık Çocuk Hukuk Kaza

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