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Aksaray'da Bisiklet ve Elektrikli Skuter Çarpıştı: İki Yaralı

Aksaray'da Bisiklet ve Elektrikli Skuter Çarpıştı: İki Yaralı
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Aksaray'da bisiklet ile elektrikli skuterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da bisiklet ile elektrikli skuterin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Zincirli Mahallesi 502 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (13) idaresindeki bisiklet, sokağın caddeyle kesiştiği noktada Ş.Ö. yönetimindeki elektrikli skuter ile çarpıştı. Kazada 2 sürücü de düşerek yaralandı. Çarpışma anında bisiklet sürücüsünün kafasında bulunan kask, Ş.Ö.'nün kafasına çarptı. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Bu sırada, bir sağlık görevlisinin olay yerinde görüntü çeken gazeteciden basın kartını istemesi dikkat çekti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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