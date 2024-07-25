Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Bisiklet Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında bisiklet sürücüsü öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 34 DYD 165 plakalı otomobil, cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Selamin Erbeden'e (59) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Erbeden ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan bisiklet sürücüsü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün öğretmen olduğu, Hazım Kulak Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilirken, cenazesinin memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde defnedileceği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Aksaray trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakmadan Geçme

Başakşehir La Fiorita maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir La Fiorita maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Başakşehir La Fiorita maçı CANLI izle! (HD) 25 Temmuz Başakşehir La Fiorita maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Ruzomberok Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Ruzomberok Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ruzomberok Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Ruzomberok Trabzonspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ruzomberok Trabzonspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Ruzomberok Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Temmuz Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (RUZONBEROK-TRABZONSPOR) A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Küçükçekmece, Kağıthane, Avcılar 25-26 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Buca, Menderes, Ödemiş 25-26 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Araban 25-26 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yumurtalık, Feke 25-26 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Sarayönü, Bozkır 25-26 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa 25-26 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title