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Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Genç Ağır Yaralandı

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Aksaray'da tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Azızullah N. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis, saldırganı aramaya başladı.

Aksaray'da tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu genç ağır yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 803 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezi istikametine yürüyen Afganistan uyruklu Azızullah N. (20), yolda tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz şahıs Azızullah N.'ye belinden çıkardığı bıçakla saldırırken, sırtının 4 ayrı yerinden bıçak darbesi alan yabancı uyruklu genç kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı genç Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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