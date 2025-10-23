Haberler

Aksaray'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Aksaray'da Kılıçaslan Parkı'nda, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 8 yerinden bıçaklanan İlyas Ç. ağır yaralandı. Yaralı, parktan evine gitmeye çalışırken vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da Kılıçaslan Parkı'nda bir kişi, 8 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Kalanlar Mahallesinde bulunan Kılıçaslan Parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park içerisindeki tuvaletler kısmında oturan İlyas Ç. (44), kimliği belirsiz kişi yada kişilerce iddiaya göre önce gasbedildi sonra 8 ayrı yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından şahıs ya da şahıslar kaçarak kayıplara karışırken, kanlar içindeki adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada yaralı şahsın, güçlükle yürüyerek parkın yukarısındaki evine gittiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi evin önündeki kanepe üzerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada kırmızı alana alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli yada şüphelilerin peşine düştü. Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
