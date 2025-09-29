Aksaray'da Bıçaklı Kavga: İki Genç Hastanelik Oldu

Aksaray'da önce tartışıp sonra kavga eden gençler birbirlerini bıçakla yaralayarak hastanelik oldu. Hastanede sedye üzerinde basın mensuplarına küfreden şahıs ise yarasını unutup gazetecilere saldırdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Ali S. (19) ve Ahmet C. (20) cadde üzerinde karşılaştı. Birbirlerini gören gençler önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 2 gençte bellerinde taşıdığı bıçakları çekerek birbirine saldırdı. Gençlerin birbirlerine bıçaklı saldırısında 2 gençte bıçaklanarak yaralanırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar sedye ile ambulansa ve ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sırtından bıçakla yaralanan Ali S. ve kalçasından bıçakla yaralanan Ahmet C. hastanede tedavi altına alınırken, Ahmet C. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler yağdırdı. Yarasını unutup sedyeden kalkmaya çalışan yaralı sağlık ekiplerince tutularak acil müdahale servisine alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY