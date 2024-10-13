Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Aksaray'da 2 kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kılıçaslan Parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde A.U. (18) ile buluşan V.G. bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu V.G. yanında bulundurduğu bıçakla A.U.'yu bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi alına alınırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - AKSARAY