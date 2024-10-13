Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir parkta, iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 18 yaşındaki A.U. bıçakla yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da 2 kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kılıçaslan Parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde A.U. (18) ile buluşan V.G. bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu V.G. yanında bulundurduğu bıçakla A.U.'yu bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi alına alınırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik aksaray 3-sayfa Sağlık Hukuk Olay

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili çarpıcı sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teşkilat bu akşam var mı? 13 Ekim Teşkilat dizisi 115. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 13 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.