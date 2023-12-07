Aksaray'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aksaray'da aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Halil Uğur Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Deniz B. (26) ile Muammer S. (24) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu önce yumruk yumruğa kavga eden şahıslardan Deniz B. yanında bulundurduğu bıçakla Muammer S'yi karnından ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, olayı gerçekleştiren Deniz B. olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Deniz B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Deniz B., Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY