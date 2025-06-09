Aksaray'da Bayram Trafiğinde Havadan Denetim

Aksaray'da Bayram Trafiğinde Havadan Denetim
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı döneminde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Cayrokopter ve dron ile havadan denetim yapıyor. Ekipler, kural ihlallerini tespit ederek gerekli cezai işlemleri uyguluyor.

Aksaray'da jandarma ekipleri bayramda yoğunlaşan trafikte kazaların yaşanmaması için Cayrokopter ve dron ile deneti yapıyor.

Bayram nedeniyle kazaların yaşanmaması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, otoyollar başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında geniş çaplı denetimler yapıyor. Uygulamalar çerçevesinde Jandarma Havacılık Komutanlığından da destek alan trafik ekipleri Cayrokopter ve dron ile havadan trafik akışı ve kural ihlallerinin kontrolünü sağlıyor. Özellikle Kurban bayramı tatilinin son günü olması nedeniyle tedbirleri yüzde 100 seviyesine çıkaran jandarma ekipleri, hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor. Sürücülerin kural ihlalleri Cayrokopter ve dron ile havadan kilometrelerce uzaklıktan tespit edilerek kontrol noktalarındaki ekiplere bildiriliyor. Burada durdurulan araç sürücülerine yapmış oldukları kural ihlalleri bildirilerek gerekli cezai işlem uygulanıyor. Öte yandan sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve hız limitlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Uygulama ile denetimlerin aralıksız ve titizlikle yapılmasıyla birlikte meydana gelebilecek birçok kazanın da önüne geçilmiş oluyor. Denetimlerin bayramdan sonra da aynı şekilde devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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