Aksaray'da bayram öncesi radar kontrolleri artırıldı

AKSARAY - Aksaray'da bayram öncesi radar uygulamalarını artıran trafik polisleri şehrin belirli bölgelerinde aralıksız hız kontrolü yapıyor.

Bayram öncesi şehirde geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray emniyeti, halkın huzur ve güven içerisinde bayram alışverişlerini yapabilmeleri için uygulama ve denetimlerini artırdı. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında görev alan trafik polisleri, normal kontrollerin yanı sıra radarla hız kontrolü yapıyor. Radar uygulamasında emniyet şerit ihlali, hatalı sollama ve aşırı hız kontrolü denetimi yapan trafik polisleri ihlal yapan sürücülere uygulama noktalarında cezai işlem uyguluyor.

Bayram boyunca uygulamaların devam edeceğini duyuran İl Emniyet Müdürlüğü, "Halkın huzur ve güvenini sağlamak, bayram arifesinde yaşanan yoğunluğun güvenli ve huzurlu bir şekilde idame ettirmek amacıyla tüm birimlerimizle yapılan çalışmalar aralıksız devam edecektir" denildi.