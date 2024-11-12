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Aksaray'da Battaniye Çırpan Kadın Camdan Düştü, Ağır Yaralandı

Aksaray'da Battaniye Çırpan Kadın Camdan Düştü, Ağır Yaralandı
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Aksaray'da 2. kattaki dairesinin penceresinden battaniye çırpan 28 yaşındaki kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay sonrası ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Aksaray'da 2. kattaki dairesinin penceresinden battaniye çırpan kadın camdan aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil apartmanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, battaniye çırpmak için dairenin penceresine çıkan B.M. (28) isimli yabancı uyruklu kadın iddiaya göre pencereden sarkması ve dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü. Toprak zemine düşen kadını fark eden beraber yaşadığı Ş.Ç. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. S.Ç. isimli kişinin ifadesi de alınırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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