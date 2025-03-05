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Aksaray'da Başlıca Ata Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, Sürücü Yaralı

Aksaray'da Başlıca Ata Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, Sürücü Yaralı
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Aksaray'da yola çıkan başıboş ata çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı. Olayda at telef oldu ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Aksaray'da otomobilin yola atlayan başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Otomobilin çarptığı at ise telef oldu.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sağlık köy istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Z.A. idaresindeki 68 AAR 768 plakalı Fiat marka otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Kazada ata çarpan otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüsü Z.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahsa ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansa Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilin çarptığı at ise telef oldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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