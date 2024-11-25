Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Aksaray'da Bahisli Horoz Dövüştüren 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma ekipleri, bahisli horoz dövüştüren 3 şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan operasyonda 2 Hint dövüş horozuna el konuldu ve şüphelilere toplam 40 bin 923 lira ceza kesildi.

Jandarmadan bahisli horoz dövüştürücülerine suçüstü baskın

AKSARAY - Aksaray'da bahisli horoz dövüştüren 3 şahıs jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), para karşılığı horoz dövüştürülüp kumar oynatıldığı bilgisi üzerine savcılık koordinesinde harekete geçti. Ekipler merkeze bağlı Sağlık beldesinde kimlikleri belirlenen 3 şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahısların horoz dövüştürdüğü araziye operasyon düzenlendi. Ekipler 3 şahsı horoz dövüştürürken suçüstü yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, 2 Hint dövüş horozuna el konuldu. Horoz dövüştürmek ve kumar oynamaktan toplam 40 bin 923 lira idari para cezası kesilen 3 şüpheliden birine ayrıca "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Horozlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(YC-FM-BÇ-BA-Y)

Aksaray'da Bahisli Horoz Dövüştüren 3 Kişi Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Özgürlük Savaşçısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.