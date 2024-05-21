Aksaray'da Aşırı Hızla Giden Sürücü Arkadan Çarptı, Yaralanan Sürücü Basın Mensuplarına Tepki Gösterdi

Aksaray'da aşırı hızla giderken önündeki araca arkadan çarparak yaralanan sürücü, yarasını bırakıp basın mensuplarına tepki gösterdi. Bir aracın takla attığı ve 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Aksaray - Nevşehir Karayolu 3. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden M.A. (18) idaresindeki 68 ABY 860 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden R.A. (32) yönetimindeki 68 AZ 909 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Opel marka otomobil takla atarken Volkswagen marka otomobil emniyet şeridinde durabildi. 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada sürücüler yaralanırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekiplerinin yolda güvenlik önlemi aldığı kazada itfaiye ekipleri de aracın gaz kaçağını kontrol ederek önlem aldı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslara bindirilen sürücüler Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralılardan Volkswagen marka aracın sürücüsü M.A. yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına bağırıp, "Ne çekiyorsun? Neyi çekiyorsun?" dedi. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - AKSARAY