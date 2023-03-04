Aksaray'da asayiş ve trafik ekiplerinden şok uygulama Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Emniyeti trafikte şok uygulama yaparak araç, sürücü ve yolcuları bir bir denetledi.

Aksaray'da asayiş ve trafik ekiplerinden şok uygulama

AKSARAY - Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Emniyeti trafikte şok uygulama yaparak araç, sürücü ve yolcuları bir bir denetledi.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda araç sürücüleri, yolcular ve araçlar bir bir sorgudan geçiriliyor. Şehrin işlek caddelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler ehliyet sorgusundan geçirilerek POLCEP sistemi üzerinden aracın sigorta ve muayene sorgusu yapılıyor. Noktalarda araçların egzoz dinlemesi yapılırken, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol ediliyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden uygulamalarda görev alan ekipler her 2 saatte bir değişirken, cadde ve bağlı sokaklarda da bekçiler tarafından denetimler yapılıyor.