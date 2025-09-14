Aksaray'da Arsa Tartışması Tüfekli Kavgaya Dönüştü

Aksaray'da iki grup arasında çıkan arsa tartışması tüfekli kavgaya dönüştü. Müstakil eve açılan ateşte 1 kişi yaralanırken şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesinde bir müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede oturan iki aile arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, B.B. (18) araçta bulunan tüfeği çıkartarak müstakil eve ateş açtı. Olayda C.Y. (32) isabet eden saçmalarla yaralanırken, tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı C.Y. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, eve yönelik tekrar bir tüfekle saldırı yapıldı. Araçla evin önüne gelerek tüfekle ateş açan bir şahıs daha sonra araca binip olay yerinden kaçarken, polisin yaptığı titiz takip sonucu B.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY