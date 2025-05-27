Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga ile Sonuçlandı

Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga ile Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek yaralanmalara yol açtı. Olayda 17 yaşındaki bir genç, kargaşada babasını da vurdu. Kavga sırasında yaralanan iki kişi hastanede de sorun yaşadı.

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı yüzünden aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartıştığı kişiye ateş açan 17 yaşındaki genç, babasını da yanlışlıkla silahla vurdu. 2 kişinin silahla vurulduğu kavgada hastanede karşılaşan taraflar ortalığı birbirine kattı.

Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi Kör Ahmet Koyağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, M.D. (37) ve V.E. (45) arasında mera arazisi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda şahısların yakınları da araziye gelerek kavgaya dahil oldu. Arbede sırasında aracında getirdiği tüfeği çıkaran M.D.'nin 17 yaşındaki oğlu N.D., kavga eden şahıslara doğru yakın mesafeden ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği V.E. ve gencin babası M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklemeyen yakınları yaralıları özel araçlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren N.D.'yi suç aleti tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Hastane önüne gelen aile yakınları burada da ortalığı bir birine kattı. Hastanedeki arbedeye jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Usta müzisyen İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor

İlhan Şeşen'e veda! Eşinin sözleri cenaze törenine damga vurdu
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.