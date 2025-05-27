Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga ile Sonuçlandı

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı yüzünden aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartıştığı kişiye ateş açan 17 yaşındaki genç, babasını da yanlışlıkla silahla vurdu. 2 kişinin silahla vurulduğu kavgada hastanede karşılaşan taraflar ortalığı birbirine kattı.

Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi Kör Ahmet Koyağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, M.D. (37) ve V.E. (45) arasında mera arazisi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda şahısların yakınları da araziye gelerek kavgaya dahil oldu. Arbede sırasında aracında getirdiği tüfeği çıkaran M.D.'nin 17 yaşındaki oğlu N.D., kavga eden şahıslara doğru yakın mesafeden ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği V.E. ve gencin babası M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklemeyen yakınları yaralıları özel araçlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren N.D.'yi suç aleti tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Hastane önüne gelen aile yakınları burada da ortalığı bir birine kattı. Hastanedeki arbedeye jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY