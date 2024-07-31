Aksaray'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı 1 haftada yakalayarak adalete teslim etti. 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderili.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı takip başlattı. 1 hafta boyunca aranan şahısların izini süren jandarma ekipleri saha çalışması ve yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranması olan 12 şüpheliyi yakaladı. "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olmak üzere toplam 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY