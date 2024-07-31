Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Aranan 12 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 12 kişi tutuklandı.

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı 1 haftada yakalayarak adalete teslim etti. 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderili.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı takip başlattı. 1 hafta boyunca aranan şahısların izini süren jandarma ekipleri saha çalışması ve yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranması olan 12 şüpheliyi yakaladı. "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ö., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., "Yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. olmak üzere toplam 12 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

 Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

Bakmadan Geçme

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir? YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek?
İsrailli Bakan, Haniye'nin öldürülmesini sevinçle karşıladı: Ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi

İsrailli Bakan, Haniye'nin öldürülmesini sevinçle karşıladı: Ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title